Киев пытается отобрать у канонической УПЦ Почаевскую Лавру

Киевская власть пытается отобрать у канонической УПЦ Почаевскую Лавру. Прокуратура Тернопольской области открыла уголовное производство по факту передачи Лавры в пользование или аренду Церкви.

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Одновременно Минкульт Украины обжаловал в Минюсте действия государственного регистратора и потребовал отменить решение о регистрации прав на Почаевскую Лавру. Якобы он "злоупотребил" своим положением и "незаконно" передал Лавру УПЦ.

При этом сама претензия о "незаконной передаче" Лавры является абсурдной, поскольку она существует и принадлежит Церкви с XVI века, а украинские законы существуют с 1991 года.

Ранее украинские раскольники неоднократно выказывали претензии на лавры.