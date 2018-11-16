Челябинск встретил Кобылкина мусором, "страшным сном" и пикетами

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в рамках рабочего визита осмотрел Челябинский металлургический комбинат и посетил городскую свалку, закрытую в сентябре текущего года, передает корреспондент Накануне.RU.

Начал свой визит федеральный министр с посещения челябинских предприятий "Мечела". Он осмотрел универсальный рельсобалочный стан ЧМК и помольносмесительный комплекс "Мечел-материалы".

Дмитрий Кобылкин напомнил, что с 1 января в России приступают к реализации национального проекта "Экология". Разработано 11 федеральных программ.

"До конца года будут понятны планы по каждому населенному пункту и предприятию. Наша сегодняшняя поездка связана с тем, что мы должны сделать в городах, которые имеют очень серьезную промышленную нагрузку. Мы сегодня будем рассматривать те природоохранные мероприятия, которые запланированы предприятиями. Находимся на "Мечел", осмотрели производство. Конечно, есть вопросы, предприятие много запланировало на будущее с использованием наилучших доступных технологий. Кое-какие объекты здесь уже есть на территории, например, производство замкнутого цикла", - рассказал он.

Министр напомнил, что Челябинск и Магнитогорск вошли по указу президента в перечень городов, где до 2024 г. необходимо улучшить экологическую ситуацию, в том числе связанную с выбросами.

"Предприятия прекрасно понимают свою ответственность, никто не пытается уклониться и сказать, что у него нет возможности сегодня этим заниматься. Вопрос в том, чтобы мы могли не просто сделать ту работу, которую мы запланировали, а чтобы все знали, важно не только поставить фильтры и очистные сооружения, важно, чтобы они работали, и это никак не отражалось на заработной плате людей. Это, безусловно, нагрузка на предприятия. Мы понимаем, что в период санкций непросто нашим производственным предприятиям, но к этой работе, безусловно, давно пора приступить. Наша задача - до 2024 г. сделать воздух чище, и все мероприятия, которые мы запланировали, реализовать", - заявил Кобылкин.

Среди задач областных властей губернатор Борис Дубровский назвал переход на газомоторное топливо и рекультивацию свалки, которую закрыли в сентябре текущего года, но до сих пор не определен исполнитель работ по ее рекультивации.

Объект сегодня посетил министр природы. Борис Дубровский подчеркнул, что к рекультивации свалки крайне важно приступить в 2019 г. Определена организация, которая разработает проект. Как отметил глава области, организация серьезная и имеет опыт. При этом исполнитель работ по рекультивации ещё не определен.

"Надо, чтобы подрядчик был готов и начал разворачивать свои мощности на территории", - подчеркнул губернатор.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов добавил, что нужна организация, с которой можно будет спрашивать.

Рекультивация городской свалки позволит снизить выбросы на 62,9 тыс. т в год. Именно свалка является главным источником выбросов формальдегида, порядка 90%.

Как рассказали министру, чтобы избежать возгораний, на свалке организована круглосуточная охрана, есть договоренность с МЧС о подвозе воды. "Они принимают участие в ликвидации пожара", - сообщили чиновники.

"Я хотел отдельно поблагодарить губернатора Бориса Дубровского за то, что он закрыл своим волевым решением свалку. Это очень не простой шаг и очень ответственный. Именно переживая за судьбы людей, за то, чем люди дышат здесь и какой вред наносит эта свалка, именно этим он и руководствовался. Безусловно, кто-то на этой волне решил поиграть, и то, что произошло в первые дни в Челябинске, это не говорит о том, что мы что-то сделали неправильно. Теперь наша задача эту свалку рекультивировать. Я думаю, что пройдет несколько лет, и мы будем с вами это вспоминать, как страшный сон. Мы обязательно этот вопрос реализуем" - подчеркнул министр.

На реализацию экологических мероприятия область получит средства из федерального бюджета.

"На сегодняшний день в лимитах зарезервировано порядка 11 млрд руб. на реализацию областной программы по сокращению негативного воздействия на окружающую среду. Предполагается, что уже весной эти деньги будут поступать в область. Это позволит на 20% сократить негативное воздействие на окружающую среду по тем направлениям, которые губернатор озвучил. Это в первую очередь сокращение выбросов предприятий-загрязнителей, это сокращение нагрузки транспорта и перевод на газомоторное топливо и сокращение выбросов городской свалки. На ее рекультивацию мы заложили 2 млрд руб. финансирования. Все деньги, о которых я говорю, это федеральные средства", - рассказал Владимир Бурматов.

Министр Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что откладывать "мусорную" реформу уже нельзя, но нужно следить за ростом тарифа на вывоз мусора.

"Это очень сложная задача, но мы понимаем ответственность перед людьми. Не могут быть тарифы выше нормативных. И детально рассматривают эти вопросы ФАС, прокуратура. Мы понимаем, что нам надо проследить, чтобы нагрузка на человека не была большой. Безусловно, за вывоз ТКО, за их дальнейшую переработку, транспортировку нужно будет платить. Мы не сможем, к сожалению, по-другому реализовать эту реформу, и мы все это должны понимать. У нас нет уже времени, и многие полигоны физически истощены, и если мы этого не будем делать, то весь мусор у нас окажется в лесах и на обочине. Это будет экологическая катастрофа. Президент очень серьезно относится к этой задаче", - подчеркнул министр.

Сейчас Дмитрий Кобылкин приехал в здание областного правительства, где пройдет совещание с участием губернатора, посвященное экологическим вопросам.

У здания министра с одиночным пикетом встречали противники строительства Томинского ГОК.