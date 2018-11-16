16 Ноября 2018
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Общество Челябинская область

Дмитрий Кобылкин в Челябинске посетил ЧМК, а после поехал на городскую свалку

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в рамках рабочего визита посетил Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу Мечел - прим.), передает корреспондент Накануне.RU.
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Глава Минприроды в сопровождении губернатора Южного Урала Бориса Дубровского осмотрел универсальный рельсобалочный стан ЧМК и помольносмесительный комплекс "Мечел-материалы".

Сейчас он отправился на осмотр челябинской городской свалки, закрытой в сентябре текущего года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на рекультивацию челябинской городской свалки в рамках второго чтения федерального бюджета зарезервировали 2 млрд руб. Работы планируется начать уже в марте 2019 г., однако в настоящий момент нет ни проекта, ни исполнителя.

Дмитрий Кобылкин, Борис Дубровский, ЧМК(2018)|Фото:Накануне.RU

Дмитрий Кобылкин, Борис Дубровский, ЧМК(2018)|Фото:Накануне.RU

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Дмитрий Кобылкин в Челябинске посетил ЧМК, а после поехал на городскую свалку

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Теги: Дмитрий Кобылкин, свалка, Челябинск, Минприроды, официальный визит



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