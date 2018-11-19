19 Ноября 2018
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Общество Челябинская область

Челябинск в 2019 году получит 500 млн рублей на рекультивацию городской свалки

Челябинск в 2019 году получит 500 млн рублей на рекультивацию городской свалки. Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский по итогам визита в регион министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Для нас очень важны прозвучавшие цифры, в том числе 3 миллиарда рублей в проекте федерального бюджета на ликвидацию Челябинской городской свалки. Рассчитываем, что уже в следующем году придет первый транш в объеме 500 млн рублей", – подчеркнул губернатор.

Планируется, что в 2019 году область получит 500 млн рублей, в 2020 году – 1 млрд 982 млн рублей и 494 млн рублей в 2021 году.

Напомним, Борис Дубровский на совещании попросил Дмитрия Кобылкина перераспределить федеральное финансирование строительства обводного Долгобродского тракта резервной водоподачи из Кыштымского водохранилища в размере 1 млрд руб. с 2020 на 2019 год. Это позволит снять риски по питьевому водохранилищу, а также улучшить эстетическое состояние реки Миасс.

"Дмитрий Николаевич, проезжая по городу, видел состояние реки Миасс, оценил проблему нехватки воды. Поддержал наше стремление ускорить решение данной проблемы. Мы должны почистить русло реки и достроить канал к началу 2020 года", – рассказал губернатор.

Напомним, 16 ноября Дмитрий Кобылкин в рамках рабочего визита осмотрел Челябинский металлургический комбинат, посетил городскую свалку, закрытую в сентябре текущего года, и провел совещание.

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Челябинск в 2019 году получит 500 млн рублей на рекультивацию городской свалки

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Теги: свалка, рекультивация, подрядчик, Борис Дубровский,



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