Власть поддержит бизнес в решении экологических проблем

На совещании в Челябинске под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина обсудили экологические проблемы региона и механизмы поддержки бизнеса для стимулирования корпоративных природоохранных программ, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая совещание Дмитрий Кобылкин подчеркнул: "В ближайшие годы нам необходимо совершать настоящий рывок в качестве окружающей среды, технологиях, инфраструктурном развитии. Высшая цель – экологическое благополучие и безопасность наших граждан. Амбициозно. Никогда ещё вопросы экологии не ставились государством на такой высокий уровень национального приоритета".

Министр рассказал, что на сегодняшнем совещании будет предметно рассмотрена региональная часть федерального проекта "Чистая страна" и Чистый воздух" по Челябинской области. Он отметил, что в этой области нужен "содержательный контроль".

"Нам не нужная пустая отчётность и формальное закрытие контрольных точек. Необходимо выработать алгоритм действий понятный каждому человеку и усиление общественного контроля. Роль региона в достижении показателей нацпроекта очень большая", - добавил он.

При этом реализация экологических национальные проектов невозможно без работы с бизнес-сообществом. Не случайно на совещании присутствовали руководители крупных южноуральских промышленных предприятий.

"Сейчас Минприроды совместно с Минфином прорабатывает реальные механизмы поддержки бизнеса. Рассматриваются варианты внедрения долгосрочных зеленых инвестиций и налоговых преференций. Прошу Бориса Александровича особое внимание обратить на расширение мероприятий региональной части программы "Чистая страна" и "Чистый воздух" на условиях государственно-частного партнерства. Только благодаря слаженной работе сможем добиться качественных изменений", - считает федеральный министр.

Борис Дубровский в свою очередь рассказал, что в регионе ведется активный диалог с такими крупными компаниями, как ММК, ЧЭМК, ЧТПЗ, "Фортум" и др. Для "ответственного бизнеса" в регионе принят областной закон о льготах по налогу на движимое имущество для стимулирования природоохранных корпоративных программ.

"Мы уверены, что экономические стимулы просто необходимы, в том числе на федеральном уровне, если мы хотим вовлечь предприятия в модернизацию и внедрение наилучших доступных технологий. Этот вопрос мы активно обсуждаем и будем просить президента поддержать наши инициативы в рамках Госсовета", - подчеркнул Борис Дубровский.

Челябинский губернатор обратил внимание федерального министра на важность принятия законопроекта о сводных расчетах предельно допустимых выбросов.

"Нам этот законопроект крайне нужен, мы предполагаем, что именно Челябинская область будет пилотным регионом, где эти практики будут реализованы", - подчеркнул он.

Еще один вопрос, который региональные власти не смогут решить без участия федерального центра, - это рекультивация челябинской городской свалки. Если вопрос финансирования практически решен – средства предусмотрены в проектах федерального и областного бюджетах, то вопрос с исполнителем работ по рекультивации свалки остается открытым.

"Нами совместно с Минприроды подготовлены исчерпывающие материалы по определению единственного исполнителя. Сейчас очень остро стоит задача получить решение правительства РФ", - заявил глава области.

Рассказал губернатор и еще об одном ключевом проекте в области – это ликвидация рисков для источников питьевой воды Челябинской городской агломерации. В частности, за счет областных средств возводится обводной канал реки Сак-Элга, который позволит снизить влияние загрязненного стока на качество воды Аргазинского водохранилища. Это позволит исключить ежегодно смыв 20 тыс. т. соединений тяжелых металлов.

Борис Дубровский попросил Дмитрия Кобылкина перераспределить федеральное финансирование строительства обводного Долгобродского тракта резервной водоподачи из Кыштымского водохранилища в размере 1 млрд. руб. с 2020 на 2019 год. Это позволит снять риски по питьевому водохранилищу, а также улучшить эстетическое состояние реки Миасс.

Министр пообещал, что все пожелания губернатора будут протокольно прописаны.

Также на совещании было анонсировано, что идет подготовка к предстоящему в конце года заседанию экологического Госсовет.

Напомним, по итогам заседания Государственного совета по вопросу "Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений" в 2016 году президентом России Владимиром Путиным были даны ряд поручений. Однако, как признал на сегодняшнем совещании депутат Госдумы Владимир Бурматов, большинство поручений до сих пор не выполнены.

"И это очень серьезная проблема, с которой предстоит разбираться", - подчеркнул он.