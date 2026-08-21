Небензя: России не нужна мобилизация

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что России не нужна массовая мобилизация.

"Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно", - заявил Небензя журналистам, цитату приводит ТАСС.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что в России не планируется проводить всеобщую или частичную мобилизацию. По его словам, такие сообщения идут с Запада и связаны с попытками вызвать беспокойство. В конце июля 2026 г. схожее заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, - не более чем лживая провокация", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС РФ.