Новый основной совладелец ЮГК направил в ЦБ оферту о выкупе акций у миноритариев

Новый мажоритарный совладелец "Южуралзолота" – компания "БТС-Мост Холдинг" – направила в Центральный банк оферту на выкуп долей у миноритарных акционеров, передает Forbes. Оферта распространяется на 32,8% акций ЮГК. Оферта направляется в рамках закона: акционер, получивший долю в компании более 30%, должен направить миноритариям предложение о выкупе у них акций.

В июне 2026 года Росимущество с четвертой попытки продало 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Долю купило АО "БТС — Мост Холдинг", структура бизнесмена Руслана Байсарова, — за 93,2 млрд руб. Изначально актив был оценен в 162 млрд руб.

В 2025 г. суд по иску Генпрокуратуры национализировал у челябинского бизнесмена и депутата Константина Струкова 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Суд согласился с доводами прокуратуры, которая утверждала, что Струков получил активы незаконно. Также со Струкова уже взыскали 3,9 млрд руб. в счёт компенсации ущерба, причиненного компанией природе.

Около 10% акций компании находятся в свободном обращении, еще 22% в 2022 году приобрела дочерняя структура Газпромбанка – УК "ААА управление капиталом".