ЮГК выплатила 135,8 млн в виде процентов по облигациям

"Южуралзолото" выплатило проценты по биржевым облигациям.

Речь идёт о сумме в 135,8 млн руб. За одну ценную бумагу держатели получили по 67,9 руб. Такова информация, размещённая в карточке предприятия на сайте раскрытия корпоративной информации.

В июне 2026 г. Росимущество с четвертой попытки продало 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Долю купило АО "БТС – Мост Холдинг", структура бизнесмена Руслана Байсарова, за 93,2 млрд руб. Изначально актив был оценен в 162 млрд руб. Позже ЮГК отказалась выплачивать дивиденды за 2025 г. – решение одобрили акционеры. ЮГК ни разу не выплачивала дивиденды с момента выхода на биржу в 2023 г.