Государство продает "Южуралзолото" за 162 млрд рублей

Росимущество назначило на 8 мая 2026 года аукцион по продаже группы компаний "Южуралзолото". Ведомство принимает заявки от участников до 15 мая, а итоги торгов подведет 18 мая, пишет ТАСС. Начальную цену всего бизнеса определили в 162 млрд рублей. Если участники захотят повысить ставку, им придется прибавлять минимум по 2% от стартовой цены, что составляет более 3,2 миллиарда рублей.

Самый дорогой актив в списке - это 67,2% акций самого ПАО "Южуралзолото", которые стоят 140,4 млрд рублей. Также в лот входят управляющая компания, агрокомплекс, ремонтный завод и другие фирмы. Например, долю в компании "Арбат-Сити" оценили всего в один рубль.

Ранее Советский районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры забрал эти активы у частных владельцев и передал их государству. Теперь Правительство РФ решило снова продать их частному инвестору. Группа "ЮГК" входит в число лидеров по добыче золота в России, а также владеет угольным бизнесом в Кемеровской области.