В Челябинске УК ЮГК подала иск к бывшему президенту организации

В Челябинске ООО "Управляющая компания ЮГК" подала в Арбитражный суд региона иск к экс-президенту ПАО "Южуралзолото группа компаний" Константину Струкову.

Информация об этом появилась в картотеке дел суда. Иск подан 30 апреля. Что именно содержится в заявлении, неизвестно. Предварительное судебное заседание назначено на 10.00 14 мая. Иск рассмотрят в закрытом режиме.

В 2025 г. суд по иску Генпрокуратуры национализировал у челябинского бизнесмена и депутата Константина Струкова 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Суд согласился с доводами прокуратуры, которая утверждала, что Струков получил активы незаконно. Также со Струкова уже взыскали 3,9 млрд руб. в счет компенсации ущерба, причиненного компанией природе. После этого Росимущество, получившее в управление активы, заявило о намерении продать компанию до начала 2026 г., но пока открытый аукцион так и не прошёл.