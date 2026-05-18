"Южуралзолото" не удалось продать с первого раза – на торги никого не допустили

Первая попытка государства продать национализированный пакет "Южуралзолота" не увенчалась успехом: торги признаны не состоявшимися из-за отсутствия допущенных претендентов на лот, передает РБК со ссылкой на данные площадки ГИС "Торги". "Не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником", - говорится в заявлении по "итогам" торгов.

20 апреля Росимущество объявило результаты предварительной оценки стоимости акций "Южуралзолота" и его структур, национализированных в 2025 году по иску Генпрокуратуры. Совокупную стоимость активов оценили в 162 млрд руб., в том числе в 140 млрд руб. оценены 67,2% акций "Южуралзолото Группа Компаний". 100% долей ООО "Управляющая компания ЮГК" оценена еще в 9,1 млрд руб.

Торги Росимущество планировало провести в сокращенные сроки – у участников было пять рабочих дней, чтобы подать заявку на участие в торгах и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32 404 007 600,2 рублей).

В 2025 году суд по иску Генпрокуратуры национализировал у челябинского бизнесмена и депутата Константина Струкова 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Суд согласился с доводами прокуратуры, которая утверждала, что Струков получил активы незаконно. Также со Струкова уже взыскали 3,9 млрд руб. в счет компенсации ущерба, причиненного компанией природе.

После этого Росимущество, получившее в управление активы, заявило о намерении продать компанию до начала 2026 года, но пока открытый аукцион так и не прошел. ЦБ считает, что выкуп этой доли в приоритетном порядке должен быть предложен другим акционерам: около 10% акций компании находятся в свободном обращении, еще 22% в 2022 году приобрела дочерняя структура Газпромбанка – УК "ААА управление капиталом". Изначально сообщалось, что покупателем госпакета может выступить структура ГПБ. В Минфине заявляли, что заинтересованы в продаже миноритариям.