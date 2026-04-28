Ушел в отставку судья, вынесший приговор опекунше-убийце из Екатеринбурга

Судья Свердловского областного суда Александр Ладин, выносивший приговоры по различным резонансным делам, ушел в отставку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, решение об этом было принято на заседании квалификационной коллегии судей Свердловской области, которое состоялось сегодня, 28 апреля. Был рассмотрен широкий круг кадровых вопросов, в том числе заявления о прекращении полномочий.

Так, квалификационная коллегия судей приняла отставку судьи Свердловского областного суда Александра Ладина. Как уточнили в инстанции, его последним рабочим днем станет 12 мая 2026 года.

За свою карьеру Ладин рассмотрел немало резонансных уголовных дел. Именно он отправил за решетку на 24 года опекуншу-убийцу из Екатеринбурга Веронику Наумову, которая жестоко расправилась с опекаемым ею мальчиком Далером.

Также этот судья выносил приговор убийцам екатеринбурженки Ксении Каторгиной. Девушку лишили жизни из-за ее автомобиля, который она собиралась продать.

Кроме этого, Александр Ладин назначил наказание "тагильскому стрелку" Александру Борисову, из винтовки которого был убит 8-летний ребенок. Уралец получил 9 лет колонии строгого режима.