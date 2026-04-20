Национализированные активы "Южуралзолота" оценили в 162 миллиарда рублей

Росимущество объявило результаты предварительной оценки стоимости акций "Южуралзолота" и его структур, национализированных в прошлом году по иску Генпрокуратуры.

Совокупную стоимость активов оценили в 162 млрд руб., в том числе в 140 млрд руб. оценены 67,2% акций "Южуралзолото Группа Компаний". 100% долей ООО "Управляющая компания ЮГК" оценена еще в 9,1 млрд руб.

"ООО "Бизнес-Актив" (100% долей) в 542 403 000 рублей; ООО "Хоум" (100% долей) в 10 443 168 000 рублей; ООО "Арбат-Сити" (80% долей) в 1 рубль; ООО "Уралтранскомплект" (100% долей) в 434 067 000 рублей; ООО Агрокомплекс "Экомодуль" (67% долей) в 529 802 000 рублей; ООО "Сады Предгорья" (67% долей) в 477 973 000 рублей; ООО "Погрузочно-Транспортное Управление" (100% долей) в 18 004 000 рублей; ООО "Коркинский Экскаваторо-Вагоноремонтный Завод" (1% доля) в 13 469 000 рублей", - говорится в сообщении Росимущества.

Также в ведомстве сообщили, что открытые торги по продаже активов планируется провести в начале мая 2026 года.

"Торги пройдут в сокращённые сроки, у участников будет 5 рабочих дней, чтобы подать заявку на участие в торгах и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32 404 007 600,2 рублей)", - сообщили в Росимуществе.

В 2025 году суд по иску Генпрокуратуры национализировал у челябинского бизнесмена и депутата Константина Струкова 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Суд согласился с доводами прокуратуры, которая утверждала, что Струков получил активы незаконно. Также со Струкова уже взыскали 3,9 млрд руб. в счет компенсации ущерба, причиненного компанией природе.

После этого Росимущество, получившее в управление активы, заявило о намерении продать компанию до начала 2026 года, но пока открытый аукцион так и не прошел. ЦБ считает, что выкуп этой доли в приоритетном порядке должен быть предложен другим акционерам: около 10% акций компании находятся в свободном обращении, еще 22% в 2022 году приобрела дочерняя структура Газпромбанка – УК "ААА управление капиталом". Изначально сообщалось, что покупателем госпакета может выступить структура ГПБ. В Минфине заявляли, что заинтересованы в продаже миноритариям.