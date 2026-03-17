На счетах ЮГК арестованы более 32 млрд рублей

Арестованы деньги, имеющиеся на счетах "Южуралзолота". Речь идёт о десятках миллиардов рублей.

Компания сама объявила об этом на сайте раскрытия правовой информации. Арестованы 32,14 млрд руб.

В 2025 г. Росимущество получило национализированную долю (67,25% акций) ЮГК – одного из крупнейших в стране производителей золота – и заявило о планах приватизировать эту долю. ЦБ считает, что выкуп этой доли в приоритетном порядке должен быть предложен другим акционерам: около 10% акций компании находятся в свободном обращении, еще 22% в 2022 году приобрела дочерняя структура Газпромбанка – УК "ААА управление капиталом".

Изначально сообщалось, что покупателем госпакета может выступить структура ГПБ. В Минфине заявляли, что заинтересованы в продаже миноритариям. Но потом появились слухи, что купить ЮГК хотят структуры, близкие к УГМК.