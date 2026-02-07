07 Февраля 2026
Происшествия Московская область
Фото: Накануне.RU

В Подмосковье подросток поднял неизвестный предмет и частично лишился пальцев

В Московской области с подростком произошла трагедия. Он поднял с земли неизвестный предмет, и он взорвался в его руках.

"В Люберцах мальчик 16 лет увидел на земле предмет, похожий на петарду, и поднял его. Произошёл взрыв. У мальчика травмированы пальцы на руке. Подростку оказывается медицинская помощь. Семье будет оказано всестороннее участие и помощь", - написала в своём telegram-канале уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

Baza уточняет, что речь идёт о двух пальцах правой руки – на большом оторвана фаланга, пострадал также средний. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда по неосторожности".

Отметим, это не единственный подобный случай. 11 ноября 2025 г. в Красногорске 10-летний мальчик нашёл на спортивной площадке десятирублевую купюру в подарочной обертке. Он взял её в руки, в этот момент произошел взрыв. Мощность СВУ составила 10 г в тротиловом эквиваленте. Ребёнку провели операцию, которая длилась 6,5 часов. Часть пальцев пришлось ампутировать.

Сообщалось, что после этой трагедии в чатах родителей московских школьников начали рассылать предупреждения о возможной опасности подкинутых денег – мам и пап просили "поговорить с детьми" о том, что купюра может стать приманкой.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.11.2025 14:13 Мск Мальчику, поднявшему на улице купюру со взрывчаткой, установят протез
Ранее 13.11.2025 14:59 Мск В Минздраве рассказали о состоянии мальчика, у которого в руках взорвалось СВУ
Ранее 12.11.2025 15:54 Мск В родительских чатах Москвы предупреждают о взрывоопасных купюрах-приманках
Ранее 12.11.2025 15:08 Мск Baza: Свернутые 10-рублевые купюры находят в разных районах Москвы
Ранее 12.11.2025 10:52 Мск Врачи частично ампутировали пальцы мальчику, поднявшему на улице купюру со взрывчаткой
Ранее 12.11.2025 07:45 Мск В Подмосковье подарочная упаковка с купюрой взорвалась в руках у ребёнка

