Мальчику, поднявшему на улице купюру со взрывчаткой, установят протез

Мальчику, который лишился пальцев руки при детонации взрывного устройства в Красногорске, проведут протезирование.

"Пока мы надеемся, что недели две будет у нас заживать левая рука, и, соответственно, потом уже мы сможем перейти к реабилитации сначала левой руки, потом правой руки и потом к протезированию", — сообщила ТАСС его мама.

Напомним, 11 ноября в Красногорске 10-летний мальчик нашел на спортивной площадке десятирублевую купюру в подарочной обертке. Он взял ее в руки, в этот момент произошел взрыв. Мощность СВУ составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Ребенку провели операцию, которая длилась 6,5 часов. Часть пальцев пришлось ампутировать.

Сообщалось, что после этой трагедии в чатах родителей московских школьников начали рассылать предупреждения о возможной опасности подкинутых денег – мам и пап просят "поговорить с детьми" о том, что купюра может стать приманкой.