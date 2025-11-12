Baza: Свернутые 10-рублевые купюры находят в разных районах Москвы

Еще две свернутых 10-рублевых купюры нашли в разных районах Москвы, сообщает Baza. На место вызваны оперативные службы.

По данным телеграм-канала, находки сделаны у остановки на Нижегородской улице и на Петровско-Разумовском проезде.

Ранее сообщалось, что пачку денег с подарочной лентой нашли в районе Митино в подъезде дома. Испугавшись, что это может быть взрывное устройство, очевидцы вызвали полицию. Саперы ничего подозрительного внутри пачки не обнаружили.

Напомним, подобную купюру нашел мальчик в Красногорске — она взорвалась у него в руках. Ребенок поднял с земли подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Лежавшее внутри взрывное устройство сдетонировало. По данным следствия, его мощность составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Ребенку пришлось ампутировать часть пальцев руки.