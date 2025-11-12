Врачи частично ампутировали пальцы мальчику, поднявшему на улице купюру со взрывчаткой

Врачи частично ампутировали пальцы руки 9-летнему мальчику, пострадавшему при взрыве в Красногорске.

Как сообщила в Telegam-канале детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, ребенок находится в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла вечером 11 ноября. Мальчик шел вдоль жилого дома в Красногорске. Он поднял с земли подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Лежавшее внутри взрывное устройство сдетонировало. По данным следствия, его мощность составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Сообщалось, что СВУ было начинено мелкими гвоздями.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".