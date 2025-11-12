В Подмосковье подарочная упаковка с купюрой взорвалась в руках у ребёнка

В Красногорске (Московская область) мальчик нашёл купюру. Он поднял её, после чего раздался взрыв.

Трагедия произошла вечером 11 ноября. Мальчик шёл вдоль жилого дома в Красногорске. Он поднял с земли подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Лежавшее внутри взрывное устройство сдетонировало. Мальчик пострадал, он госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело, сообщает Главное следственное управление СКР по Московской области.