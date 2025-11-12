В родительских чатах Москвы предупреждают о взрывоопасных купюрах-приманках

В чатах родителей московских школьников рассылаются предупреждения о возможной опасности подкинутых денег – мам и пап просят "поговорить с детьми" о том, что купюра может стать приманкой как в случае с красногорским третьеклассником, лишившимся нескольких пальцев.

Мальчик нашел на спортивной площадке десятирублевую купюру в подарочной обертке, взял ее в руки, в этот момент произошел взрыв. Ребенку сильно повредило кисти, на одной пальцы сохранили, на другой остался только мизинец.

В сообщениях, появившихся в чате, ссылка дается на подразделения по делам несовершеннолетних, передает издание "Подъем".