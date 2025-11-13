В Минздраве рассказали о состоянии мальчика, у которого в руках взорвалось СВУ

Состояние мальчика, у которого в руках взорвалось СВУ в Красногорске, оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Ребенок продолжает находиться в отделении интенсивной терапии под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, 10-летний мальчик нашел на спортивной площадке десятирублевую купюру в подарочной обертке. Он взял ее в руки, в этот момент произошел взрыв. Ребенку провели операцию, которая длилась 6,5 часов. Часть пальцев пришлось ампутировать.

Сообщалось, что после этой трагедии в чатах родителей московских школьников начали рассылать предупреждения о возможной опасности подкинутых денег – мам и пап просят "поговорить с детьми" о том, что купюра может стать приманкой.