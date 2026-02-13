Черчесов высказался об увольнении Ромащенко из "Урала"

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался об увольнении из "Урала" своего многолетнего ассистента Мирослава Ромащенко.

Клуб из Екатеринбурга объявил об отставке Ромащенко в декабре. В тренерский штаб "Урала" он вошел в январе 2025 года, уже в июне стал главным тренером, но проработал на посту всего полгода.

По мнению Черчесова, его многолетний соратник решил бы задачу выхода в РПЛ, стоящую перед уральцами.

"Может, и здесь есть нюанс, о котором мы не знаем. Я, например, сам ушел из "Легии" после двух титулов. Причину никогда не скажу. Потому что это мое решение", - приводит слова главного тренера "Ахмата" издание "Чемпионат".

Напомним, что вместо Мирослава Ромащенко "Урал" назначил бывшего игрока сборной России Василия Березуцкого. Перед ним стоит задача вернуть команду в РПЛ.