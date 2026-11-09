В Александровске водитель получил два года колонии за насилие над полицейскими

В Александровске вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

Следствие и суд установили, что в мае 2026 года осуждённый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, попытался скрыться от сотрудников ДПС. При задержании он противодействовал полицейским: чтобы покинуть место происшествия, совершил наезд на дорожный знак и служебный автомобиль. Во время оформления административных материалов и доставления в отдел полиции мужчина применил насилие к стражам порядка.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.