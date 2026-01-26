В тренерском штабе "Урала" может появиться еще один Березуцкий

Президент екатеринбургского ФК "Урал" Григорий Иванов допустил приглашение в тренерский штаб Василия Березуцкого его родного брата Алексея.

В декабре прошлого года "Урал" объявил о назначении главным тренером экс-игрока сборной России Василия Березуцкого. Перед ним поставлена задача вернуть команду в РПЛ.

Как заявил Иванов, у Василия есть свой тренерский штаб и это его прерогатива.

"Я в это не вмешиваюсь. Если Василий Владимирович скажет, что ему для помощи нужен Алексей, мы, думаю, пойдем ему навстречу. Но пока такого предложения не было", - приводит слова президента "Урала" издание "Чемпионат".

Братья Василий и Алексей Березуцкий много лет вместе играли за московский ЦСКА. В 2021-2022 годах Алексей возглавлял армейцев как тренер.

Напомним, недавно Василий Березуцкий рассказал о ходе тренировочных сборов "Урала", которые команда проводит в ОАЭ.