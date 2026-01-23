Березуцкий о тренировках в "Урале": игроки слышат такие вещи, которых никогда не слышали раньше

Новый главный тренер ФК "Урал" Василий Березуцкий рассказал о ходе тренировочных сборов, которые команда проводит в ОАЭ.

Напомним, что сейчас уральские футболисты находятся на сборах для подготовки к возобновлению сезона в Первой лиге. В Эмиратах они планируют провести шесть товарищеских матчей.

Как заявил Березуцкий, у него нет ни одного замечания, а игроки рады началу работы.

"Первый сбор – больше упор на физику, кому-то тяжеловато. Мы ждем определенных результатов, когда они будут способны играть 90 минут. После первых сборов этого точно не случится. Сейчас все игры будут проходить под большими нагрузками, под большим теоретическим давлением – для них много нового. Надеюсь, к третьему сбору и голова, и физические кондиции придут в норму", - приводит слова тренера официальный сайт "Урала".

Василий отметил, что у него "своя концепция, свое видение футбола".

"Поэтому для ребят очень много нового, что они открывают для себя в футболе. Иногда они слышат такие вещи, которых никогда не слышали раньше", - заявил специалист.

Напомним, в декабре прошлого года "Урал" объявил о назначении на пост главного тренера экс-игрока сборной России Василия Березуцкого. Перед ним поставлена задача вернуть команду в РПЛ.