Минпромторг готовит перечень локализованных автомобилей

Перечень марок и моделей автомобилей, а также идентификационные коды изготовителя (WMI), соответствующие требованиям закона о локализации такси, Минпромторг будет размещать на своем сайте. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В мае с.г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым для включения автомобиля в реестр легковых такси совокупное количество "баллов локализации", показывающих долю комплектующих и технологических процессов, проводимых на территории России, должно составлять 3200. Окончательный перечень машин, допущенных к работе в такси, должен быть опубликован до 1 марта 2026 года. При этом требования локализации не будут распространяться на транспортные средства, сведения о которых внесены в региональный реестр легковых такси до 1 марта 2026 года. То есть все зарегистрированные до этой даты машины, в том числе иномарки, смогут возить пассажиров до конца периода эксплуатации. Поэтому локализация такси, скорее всего, растянется еще на много лет.

Информации о том, какие машины допустят к работе, пока нет. Все пребывают в ожидании. Хотя в июле министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сказал, что "все модели нам понятны, все планы по локализации известны, это касается как наших традиционных производителей, так и тех, кто взял на себя высокие обязательства и выполняет их".

Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике и один из авторов этой инициативы Андрей Кутепов считает, что в России наступает новая эпоха в отечественном автомобилестроении.

В Калининградской области и в Сибирском федеральном округе нормы вступят в силу с 1 марта 2028 года, а в Дальневосточном федеральном округе - только 1 марта 2030 года.