25 Ноября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Более 60% таксопарков не планируют обновлять машины из-за закона о локализации

Надвигающийся закон о локализации ставит под угрозу существование значительной части рынка такси в России.

Согласно данным Национального совета такси, 66% таксопарков отказываются от планов по обновлению автомобилей в 2026 году, 30% рассматривает возможность полного прекращения деятельности. Главными барьерами перевозчики называют нерентабельность замены машин, завышенные цены на российский автопром и низкое качество сервиса, которое не устраивает пассажиров.

У 72% перевозчиков свыше 50% парка не соответствует требованиям локализации. Это означает, что с 1 марта 2026 года эти компании столкнутся с необходимостью единовременных огромных затрат на закупку новых автомобилей, которые для многих являются неподъемными.

В НСТ предупреждают о потенциальном кризисе и призывают власти к диалогу. В качестве мер поддержки предлагается расширить список разрешенных моделей и установить квоты для малого бизнеса и самозанятых водителей, что позволит отрасти адаптироваться без резких потрясений, сообщает Forbes.

При этом в АвтоВАЗе полагают, что у игроков рынка такси было время спокойно подготовиться к новым требованиям о локализации машин.

