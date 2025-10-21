21 Октября 2025
в россии
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Глава "Яндекс.Такси" призвал расширить список автомобилей в законе о локализации такси

Руководитель "Яндекс Такси" Александр Аникин полагает, что закон о локализации такси сильно ударит по рынку: составленный список из 22 моделей является слишком узким, и многие автопроизводители, ещё до начала специальной военной операции начавшие локализацию в России, в него не попали.
Аникин надеется, что финальный список будет значительно шире, потому что он имеет огромное значение для рынка. В контексте принятия закона наиболее тревожна ситуация с водителями-самозанятыми, которые работают на личных автомобилях. В этой среде гораздо ниже доля машин, которые попадут под действие закона.

"Такой водитель не станет менять свою машину ради подработки в такси по пятницам. Он просто уйдет из отрасли", - сказал Аникин.

Это может привести к сокращению числа таких водителей на 50% за два года, что особенно критично для малых городов, где их доля достигает 90%. "Яндекс Такси" выступает за поправки в новый закон, которые делают исключение для самозанятых водителей на своих машинах как минимум до 2033 г., чтобы они могли приходить в отрасль без ограничений, сказал РБК Аникин.

Сейчас закон предусматривает, что на уже зарегистрированных машинах таксисты смогут проработать, пока их автомобили будут в состоянии пройти техосмотр, а новые уже можно будет зарегистрировать из ограниченного списка, в котором только пять моделей стоят дешевле 1,5 млн руб. Да и сам список крайне скуден: Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel, УАЗ "Патриот", УАЗ "Хантер", Sollers SP7, Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE, Voyah Free, Dream, Passion, "Москвич" 3, 3е, 6, 8. Очевидно, что некоторые модели добавлены просто для ощущения выбора, потому что никто не купит УАЗ "Хантер" для работы в такси.

Российский союз промышленников и предпринимателей присоединился к лоббированию идеи об изменении требований закона о локализации такси. Участники рынка и эксперты считают, что это может привести к серьёзной деградации отрасли, значительному росту цен, износу парка автомобилей и оттоку таксистов в серую зону.

Теги: Александр Аникин, "Яндекс.Такси", закон, локализация


