В АвтоВАЗе считают, что у рынка такси было достаточно времени на локализацию

В АвтоВАЗе полагают, что у игроков рынка такси было время спокойно подготовиться к новым требованиям о локализации машин.

Законопроект разрабатывается уже два года по поручению президента России Владимира Путина. Документ широко обсуждали на отраслевых площадках, сказал РБК вице-президент АвтоВАЗа Сергей Громак. Имеющийся перечень производителей включает достаточно марок с широкой линейкой моделей различного класса. Один только АвтоВАЗ производит более 500 тыс. автомобилей в год, что многократно покрывает потребности рынка такси, оцениваемые от 45-100 тыс. машин ежегодно.

"Когда говорят, что наши машины не предназначены для такси. Я езжу на служебной "Aura", и для пассажиров, особенно на заднем сиденье, она очень удобна", - сказал Громак.

Ранее руководитель "Яндекс Такси" Александр Аникин выразил мнение, что закон о локализации такси сильно ударит по рынку: составленный список из 22 моделей является слишком узким, и многие автопроизводители, ещё до начала специальной военной операции начавшие локализацию в России, в него не попали.

Аникин надеется, что финальный список будет значительно шире, потому что он имеет огромное значение для рынка. В контексте принятия закона наиболее тревожна ситуация с водителями-самозанятыми, которые работают на личных автомобилях. В этой среде гораздо ниже доля машин, которые попадут под действие закона.

"Такой водитель не станет менять свою машину ради подработки в такси по пятницам. Он просто уйдет из отрасли", - сказал Аникин.

Сейчас закон предусматривает, что на уже зарегистрированных машинах таксисты смогут проработать, пока их автомобили будут в состоянии пройти техосмотр, а новые уже можно будет зарегистрировать из ограниченного списка, в котором только пять моделей стоят дешевле 1,5 млн руб. Да и сам список крайне скуден: Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel, УАЗ "Патриот", УАЗ "Хантер", Sollers SP7, Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE, Voyah Free, Dream, Passion, "Москвич" 3, 3е, 6, 8. Очевидно, что некоторые модели добавлены просто для ощущения выбора, потому что никто не купит УАЗ "Хантер" для работы в такси.