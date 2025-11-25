В России создали спецхранилище "русофобских книг"

Российская государственная библиотека (РГБ) создала специальный фонд для книг, изъятых с территорий Украины и признанных "русофобскими".

Как сообщил глава библиотеки Вадим Дуда, в нем уже собрано 10-12 тыс. изданий, которые, по его мнению, содержат националистическую пропаганду. При этом официально эти книги не признаны экстремистскими.

Критериями для попадания в спецхран, по словам Дуды, являются, среди прочего, отрицание роли России в Великой Отечественной войне и "приписывание русским людям нелицеприятных качеств". Процесс отбора литературы осуществляется сотрудниками библиотек Донецка и Луганска с последующим утверждением экспертного совета РГБ, сообщают "Ведомости".