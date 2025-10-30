В Госдуме предложили послабления для самозанятых в законе о локализации такси

В Госдуму внесены поправки кзакону о локализации такси. Они предполагают некоторые послабления для самозанятых таксистов.

Предлагается до 1 января 2033 года "предусмотреть ежегодную квоту в 25% от общего количество записей в региональном реестре легковых такси для физлиц", у которых машина не будет соответствовать требованию закона о локализации. Возможность получить квоту будет у тех, кому машина принадлежит на праве собственности не менее полугода. Законопроект, среди авторов которого значатся и "единороссы", не определяет, как будет распределяться квота в 25%. Неизвестно, хватит ли ее на всех самозанятых таксистов, сами авторы указывают в пояснительной записке, что физлица на собственных машинах составляют значительную часть от общего штата таксистов.

Интересно, что депутаты и сенаторы – авторы документа – фактически признают, что ранее приняли, мягко говоря, "сырой" закон, который навредит рынку. Оказалось, что: "При текущих условиях и ограниченном ассортименте новых автомобилей, полностью отвечающих установленным критериям локализации, приобретение и обновление автомобилей окажется финансово невыполнимым для основной массы самозанятых. Это, в свою очередь, фактически исключит их из легального сегмента рынка". И они не заплатят за три года около 76 млрд руб. налогов (по оценке ВШЭ).

По данным ФГИС "Такси" на июль 2025 года, в статусе самозанятого находятся 162,5 тыс. таксистов.

"Сейчас физические лица (самозанятые) составляют большую долю субъектов, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (около 540 тысяч водителей такси), преимущественно в малых и средних населённых пунктах, при этом основная масса данных лиц использует транспортные средства, принадлежащие им на праве собственности (по данным исследования Аналитического центра при правительстве РФ). Однако согласно закону о локализации автомобилей в такси существует ограничение: самозанятые граждане, использующие собственные автомобили, не соответствующие новым требованиям, фактически лишаются возможности заработка в данной сфере. По данным опроса ИНСОМАР каждый второй владелец (50%) автомобиля, не соответствующего требованиям закона о локализации автомобилей в такси, не допускает приобретение никаких локализованных машин", - говорится в пояснительной записке.

"Сейчас подработка в такси дает самозанятому дополнительный доход, который составляет в среднем около 45 тыс. уб. ежемесячно. Выпадение такой суммы доходов будет крайне чувствительным для таких самозанятых, принимая во внимание, что средняя заработная плата в России по данным Росстата составила в 2024 году 89 тыс. руб., а медианная - 56 400. Иными словами, такие ограничения приведут к тому, что осуществление соответствующей деятельности для самозанятых станет экономически нецелесообразным (по данным Аналитического центра при правительстве РФ, объем выпадающих доходов водителей на приведение действующего парка такси в соответствие с законом о локализации автомобилей в такси составит до 289 млрд руб.)", - добавляют авторы.

"Согласно данным, представленным Аналитическим центром при правительстве РФ, высокие затраты, связанные с необходимостью замены транспортного средства, а также длительный срок окупаемости таких вложений могут привести к уходу из отрасли до 51% водителей (около 507 тысяч человек)", - сообщается в пояснительной записке.