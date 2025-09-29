На Урале осуждён подросток-мигрант, пнувший в живот одноклассницу

Нижнесергинский районный суд вынес приговор подростку-мигранту, ударившему в живот одноклассницу.

Приговор – год и восемь месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года, сообщает прокуратура Свердловской области.

Напомним, в ноябре 2024 г. в сети появилось видео, как 15-летний мигрант разбегается и пинает в девушку, стоящую у подоконника. Несмотря на это, подростка не отстранили от занятий – вместо этого директор запретила детям снимать видео на телефоны в стенах школы, пригрозив постановкой на учёт. В дальнейшем парня всё же отчислили из школы.