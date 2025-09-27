27 Сентября 2025
Экономику "охладили" до стагнации

Общество Свердловская область
Фото: скриншот с видео телеграм-канала &quot;Ревда-инфо&quot; / t.me/revdainforu

В Ревде вернули на место памятник Ленину

В Ревде (Свердловская область) на прежнее место вернулся снесенный памятник Ленину. Об этом сообщает Ревдинский рабочий.

По данным издания, о возвращении памятника на историческое место — постамент в Ленинском сквере, утром сообщили читатели.

"Смотрится он замечательно. Во-первых, Ленинский сквер наконец приобрел законченный вид. Во-вторых, он стал прекрасным окончанием Чеховского проспекта, логически завершив собой эту новую общественную территорию", - отмечает издание.

Напомним, что в августе прошлого года монумент снесли под предлогом его реставрации и благоустройства площади с установкой фонтана, деньги на который выделили некие меценаты. Горожане предположили, что памятник обратно не вернут. Администрация Ревды отказала КПРФ в сохранении Ленина на прежнем месте даже после предложения партии оплатить все изменения в проекте благоустройства площади Победы. Свои действия чиновники объяснили сделкой с неизвестными коммерсантами, которые предложили главе города Татьяне Клепиковой 130 млн рублей на благоустройство площади.

"Спустя десять месяцев работы на площади Победы так и не начались, а из официального ответа администрации стало известно, что благотворители готовы дать лишь 50 миллионов. И все они пойдут на небольшой фонтан", - комментировал тогда глава свердловских коммунистов Александр Ивачев.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле жители Ревды возложили цветы на месте снесенного памятника Ленину.

