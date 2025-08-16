Экс-замминистра обороны Попову предъявлено окончательное объявление

Бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову предъявлено окончательное обвинение по пяти статьям УК РФ. Для этого следователи посетили Попова в НИИ им. Склифосовского, где он проходит лечение.

ТАСС со ссылкой на адвоката Попова сообщает, что бывший военный чиновник обвиняется в двух эпизодах получения взятки, в трех эпизодах превышения должностных полномочий, незаконном обороте оружия и служебном подлоге. Ни по одному пункту обвинения вину не признает. Материалы дела насчитывают около 50 томов.

Коммерсант напоминает, что арестованный в конце августа 2024 года генерал в первый раз был госпитализирован в начале мая и с тех пор практически не выходит из больниц, проходя в настоящее время лечение в связи серьезными проблемами с позвоночником. Теперь он готовится к очередной операции.

Следствие считает, что в 2022-24 гг. бывший заместитель министра обороны России Павел Попов, бывший заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров и директор ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха армии России "Патриот"" Вячеслав Ахмедов через махинации в документах похитили более 25 млн руб. По данным следствия, деньги, выделенные на благоустройство парка "Патриот", были потрачены на строительство двухэтажного жилого дома, гостевого дома и гаража на даче сына Попова.

Ахмедова накануне признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге и приговорили к пяти годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей. В пользу Минобороны суд взыскал 18 млн рублей в качестве компенсации ущерба, в пользу "Патриота" - более 7 млн рублей.

В середине июля шесть лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб. по этому же делу получил другой фигурант Владимир Шестеров.