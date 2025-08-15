Минфин назвал будущего покупателя "Южуралзолота"

Государство намерено продать до конца 2025 года национализированную долю "Южуралзолота" (ЮГК), сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Моисеев.

Назван и потенциальный покупатель пакета в 67,25% акций – это текущий миноритарный акционер ЮГК, структура Газпромбанка. ТАСС сообщает, что рыночная стоимость пакета, переданного государству по решению суда, составляет 85 млрд руб.

Моисеев заметил, что продавать пакет "Алросе" государство не хочет, такой вариант не обсуждается. "У компании [ЮГК] есть большой миноритарный акционер, который сохранился, он там и будет главным. Мы продадим основной пакет", - отметил чиновник.

"Мы хотим [продать] в этом году. У меня есть KPI по привлечению денег от продажи имущества. Соответственно, это один из объектов, который мы планируем продать как можно скорее", - пояснил Моисеев.

Ранее о планах поскорее продать "Южуралзолото" говорил и министр финансов России Антон Силуанов.

Напомним, Генпрокуратура подала иск об изъятии в пользу государства пакета акций ЮГК в 68% (а также 100% долей в управляющей компании холдинга) у челябинского бизнесмена Константина Струкова. Надзорное ведомство утверждало, что Струков незаконно завладел мажоритарным пакетом акций одного из крупнейших в России золотодобывающего предприятия.

В 2024 году дочерняя структура Газпромбанка – компания "ААА управление капиталом" – приобрела 22% "Южуралзолота". Еще чуть больше 10% акций находятся в свободном обращении.