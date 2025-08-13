13 Августа 2025
Политика Челябинская область Уральский ФО В России
Фото: Накануне.RU

Стало известно об аресте всех активов бизнесмена Струкова и его родных

Суд в Челябинской области по антикоррупционному иску Генпрокуратуры арестовал все активы бизнесмена Константина Струкова и его близких родственников, которые выступают основными ответчиками по делу, а также имущество начальника регионального следственного управления СКР Алексея Колбасина.

Ограничительные меры 30 июля наложила судья Пластского горсуда Челябинской области Мария Айзверт после того, как получила иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина об обращении в доход государства 3 939 492 000 рублей. В результате аварии на золотоизвлекательной фабрике "Светлинская" (входит в ЮГК) в апреле 2024 года произошло загрязнение мышьяком, 3,9 млрд руб. — ущерб, причиненный природе, который предприятие не возместило.

Согласно решению суда, арест наложен на все движимое и недвижимое имущество, включая банковские счета бизнесмена, его супруги Людмилы, дочерей Александры Струковой и Евгении Кузнецовой, а также внучки Ульяны Кузнецовой. Под обеспечительные меры попали активы Колбасина и заместителей руководителей местных управлений Ростехнадзора и Росприроднадзора Юрия Шувалова и Владислава Потапова.

Ответчики могут пользоваться арестованными активами, в том числе недвижимостью и транспортом, но не продавать их. Также фигурантам запрещено выезжать из России, сообщает "Коммерсант".

Государство не долго будет оставаться собственником одного из крупнейших золотодобывающих предприятий страны – "Южуралзолота". Экспроприированные судом акции и доли в управляющей компании ЮГК приватизируют, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

