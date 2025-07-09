09 Июля 2025
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Фото: скриншот с видео компании &quot;Южуралзолото&quot;

Альфа-банк наложил арест на акции "Южуралзолота"

Альфа-банк по решению суда арестовал акции "Южуралзолота", принадлежащие в том числе миноритарным инвесторам.

В банк поступило постановление Советского районного суда Челябинска о принятии мер по обеспечению иска, на основании которого банк заблокировал все акции ПАО ЮГК, сообщила пресс-служба Альфа-банка, передает РБК.

9 июля арест на акции "Южуралзолота" наложил также брокер ВТБ. В качестве причины ареста ценных бумаг названы обеспечительные меры. В пресс-службе ВТБ отметили, что ценные бумаги переведены "на отдельный раздел счета депо". Если в банк поступят новые документы, предусматривающие изменение ранее установленных ограничений, бумаги "будут автоматически возвращены на торговый раздел счета".

3 июля Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с требованием национализировать компанию "Южуралзолото", которой владеет Константин Струков – миллиардер и зампредседателя Законодательного собрания Челябинской области от "Единой России".

В иске Генпрокуратуры говорится, что Струков нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и через процедуру банкротства завладел имуществом "Южуралзолота" – через создание ПАО "Южноуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК").

Теги: южуралзолото, альфа-банк, арест, акции


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