ЮГК опровергает сообщения о задержании Константина Струкова

В компании "Южуралзолото" отрицают, что силовики задержали мажоритарного владельца ЮГК Константина Струкова при попытке улететь в Турцию, о чем раньше сообщили СМИ.

"В течение субботнего дня Константин Струков находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве. Как ранее комментировал Константин Струков выезжать за границу он не планировал и не планирует. Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали", - цитирует РБК слова представителя пресс-службы компании.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что зампред Заксобрания Челябинской области Константин Струков, якобы, был задержан при попытке вылететь из Челябинска в Турцию на личном бизнес-джете Bombardier. Самолет стоимостью более $50 млн ранее был арестован приставами, и Росавиация не разрешила взлет. Сотрудники ФССП поднялись на борт и изъяли у Струкова загранпаспорт, который к этому времени уже был аннулирован миграционной службой МВД России.

Следственные органы не сообщали официально о том, что Струков является фигурантом какого-либо дела или проходит в качестве свидетеля.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура через суд будет добиваться изъятия в пользу государства акций ЮГК, принадлежащих Струкову (пакет в 68% акций). Надзорное ведомство считает, что Струков получил этот актив незаконно.