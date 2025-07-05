Владелец "Южуралзолота" задержан при попытке улететь в Турцию из Челябинска

Глава "Южуралзолота" Константин Струков задержан в челябинском аэропорту при попытке покинуть страну вопреки судебному запрету.

По данным Коммерсанта, Струков пытался вылететь из Челябинска в Турцию на личном бизнес-джете Bombardier. Самолет стоимостью более $50 млн ранее был арестован приставами, и Росавиация не разрешила взлет. Сотрудники ФССП поднялись на борт и изъяли у Струкова загранпаспорт, который к этому времени уже был аннулирован миграционной службой МВД России.

Напомним, Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с требованием национализировать компанию "Южуралзолото" Константина Струкова – зампредседателя Законодательного собрания Челябинской области. По мнению надзорного ведомства, Струков нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и через процедуру банкротства завладел имуществом "Южуралзолота" – через создание ПАО "Южноуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). Судьбу мажоритарного пакета в 67,85% акций решит челябинский суд, заседание назначено на 8 июля

2 июля прошли обыски в офисах этого ПАО, которые провели сотрудники ФСБ и СКР. Обыски также прошли на рабочих местах Струкова.

Накануне Московская биржа приостановила торги во всех режимах акциями ПАО "ЮГК" на основании предписания Банка России.

Компания добывает 450 тыс. унций золота в год, разрабатывает месторождения на Южном Урале, в Красноярском крае и Хакасии. Годовая прибыль компании составляет 34 млрд руб.

Ранее на Южном Урале национализировали группу ЧЭМК, владельцем которой был бизнесмен Юрий Антипов, и группу "Макфа", которая принадлежала бывшему губернатору Михаилу Юревичу и его партнерам.