СМИ: Экологический ущерб от деятельности "Южуралзолота" может составить 6 млрд рублей

Правоохранительные органы оценивают экологический ущерб от деятельности подразделений компании "Южуралзолото" (ЮГК) в Челябинской области в 6 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее были возбуждены уголовные дела в связи признаками нарушения правил охраны окружающей среды. Расследование касается работы ГОКа "Светлинский". Источник сообщил, что "в ходе расследования получены показания подчиненных основного владельца "Южуралзолота" Константина Струкова".

В деле появились и фигуранты: директор ГОК "Светлинский" Сергей Щелоков подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 254 УК РФ (порча земли). Начальник золотоизвлекательной фабрики Дмитрий Бендик подозревается по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)".

Накануне годовое собрание акционеров ЮГК решило не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Одной из причин в компании назвали сокращение добычи и продаж из-за нескольких месяцев простоя производства в Челябинской области, к которому у Ростехнадзора возникли вопросы.

В прошлом году ЮГК заявляла о планах модернизации Светлинского ГОКа. Так, планировалось установить очистительное оборудование для удаления отходов из воздуха.