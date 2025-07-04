ЦБ объяснил приостановку торговли акциями "Южуралзолота"

Центральный банк России объяснил предписание о приостановке торгов акциями "Южуралзолота" (ЮГК) на Мосбирже.

Решение было принято из-за очень большой волатильности. В такой ситуации есть риск больших потерь, неоправданных для инвесторов, заявил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния.

"В связи с ситуацией, когда возникла очень высокая волатильность на данной бумаге и потенциальные очень высокие потери, неоправданные для инвесторов, мы приняли решение временно приостановить торги данным инструментом, дабы дать рынку успокоиться. И будем смотреть за развитием ситуации", - сказал Габуния журналистам.

Ранее Генпрокуратура подала в суд иск о взыскании в пользу государства пакета акций ЮГК, принадлежащий депутату Челябинского заксобрания Константину Струкову. На этом фоне в моменте акции "Южуралзолота" падали на 17%. Также накануне акционеры отказались от выплаты дивидендов за 2024 год.