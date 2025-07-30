С бывшего владельца национализированного "Южуралзолота" собираются взыскать 4 млрд рублей

Генпрокуратура подала иск к бывшему владельцу "Южуралзолота" (ЮГК) и депутатуЗаксобрания Челябинской области Константину Струкову о взыскании 3,9 млрд руб. за ущерб, нанесенный природе.

Иск связан с прорывом дамбы на Светлинском месторождении ЮГК в Челябинской области в 2024 году. Дамба принимала дренажные воды с золотоизвлекательной фабрики. Из-за этого река Батуровка и близлежащие территории площадью 330 тыс. кв. м оказались загрязнены мышьяком. Ущерб оценили в 3,9 млрд руб. Эту сумму так и не возместили, сообщает "Коммерсантъ".

Государство не долго будет оставаться собственником одного из крупнейших золотодобывающих предприятий страны – "Южуралзолота". Экспроприированные судом акции и доли в управляющей компании ЮГК приватизируют, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Ранее суд по иску Генпрокуратуры отобрал у бизнесмена Константина Струкова 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Суд согласился с доводами прокуратуры, которая утверждала, что Струков получил активы незаконно.