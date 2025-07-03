03 Июля 2025
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Общество Челябинская область В России
Фото: Накануне.RU

У владельца "Южуралзолота" хотят изъять активы с капитализацией в 180 миллиардов

Озвучены подробности иска Генпрокуратуры об изъятии активов миллиардера и зампреда законодательного собрания Челябинской области от "Единой России" Константина Струкова.

Генеральная прокуратура выяснила, что Струков является президентом ООО "Управляющая компания ЮГК" (УК ЮГК) и владеет акциями коммерческих предприятий, в том числе ПАО "Южноуралзолото группа компаний" (ПАО ЮГК). Контролировать "Южуралзолото" Струков начал ещё в 1997 г.

В 2000 г. уже депутат Струков, используя процедуру банкротства, обеспечил вывод имущественного комплекса предприятия на созданное им же ПАО ЮГК. Доходы, полученные от эксплуатации госимущества, ответчик использовал, создав холдинг – группу компаний ЮГК. На её базе в 2002–23 гг. учреждены различные взаимосвязанные организации. Сейчас холдинг производит 450 тыс. унций золота в год, осваивает месторождения в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии, его капитализация - более 180 млрд руб., пишет "Ъ".

Ранее на Южном Урале национализировали группу ЧЭМК, владельцем которой был бизнесмен Юрий Антипов, и группу "Макфа", которая принадлежала бывшему губернатору Михаилу Юревичу и его партнерам.

Теги: Константин Струков, активы, золото


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Ранее 03.07.2025 10:16 Мск Генпрокуратура потребовала национализировать компанию "Южуралзолото"
Ранее 02.07.2025 15:15 Мск ФСБ и СКР обыскали "Южуралзолото"

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