Генпрокуратура потребовала национализировать компанию "Южуралзолото"

Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с требованием национализировать компанию "Южуралзолото", передает ТАСС со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

Сейчас холдингом владеет Константин Струков – зампредседателя Законодательного собрания Челябинской области.

В иске Генпрокуратуры говорится, что Струков нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и через процедуру банкротства завладел имуществом "Южуралзолота" – через создание ПАО "Южноуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК").

Компания добывает 450 тыс. унций золота в год, разрабатывает месторождения на Южном Урале, в Красноярском крае и Хакасии. Годовая прибыль компании составляет 34 млрд руб.

Ранее на Южном Урале национализировали группу ЧЭМК, владельцем которой был бизнесмен Юрий Антипов, и группу "Макфа", которая принадлежала бывшему губернатору Михаилу Юревичу и его партнерам.