Одного из ключевых свидетелей по делу Контеева оставили на принудительных работах

Свердловский областной суд оставил на принудительных работах Дмитрия Кайля – одного из ключевых свидетелей по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.

Напомним, что в августе 2024 года Кайль, он же "Немец", был досрочно освобожден из колонии и направлен на принудительные работы. В июне 2025 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал ему в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от принудительных работ.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Дмитрий Кайль обжаловал это решение в вышестоящей инстанции. Рассмотрев жалобу Кайля, а также заслушав мнения сторон, облсуд оставил постановление без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

Что касается Виктора Контеева, весной нынешнего года бывший вице-мэр Екатеринбурга был освобожден по УДО. Он покинул колонию, где провел почти 14 лет.