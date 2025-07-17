Назначен сменщик бизнесмена Струкова на посту президента управляющей компании "Южуралзолото"

Исполняющей обязанности президента УК ЮГК назначена Людмила Ивлева. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Соответствующие изменения в реестр внесены 16 июля, пишет ТАСС. Она получила место бизнесмена Константина Струкова, отстранённого от этого поста по решению суда.

Отметим, государство не долго будет оставаться собственником одного из крупнейших золотодобывающих предприятий страны – "Южуралзолота". Экспроприированные судом акции и доли в управляющей компании ЮГК приватизируют, заявил министр финансов России Антон Силуанов.