Бизнесмен Струков отстранён от должности президента управляющей компании "Южуралзолото"

В Челябинске бизнесмена Константина Струкова отстранили от должности президента управляющей компании "ЮГК" (УК "ЮГК"). Так решил суд.

"Решение было принято в связи с тем, что Струков, продолжая занимать должность президента ООО "УК "ЮГК", сохранял влияние на работников холдинга, которые находятся у него в подчинении", - сообщили ТАСС в судебных органах региона.

Ранее в Челябинске суд обратил в собственность государства акции компании "Южуралзолото" (ЮГК), принадлежащие бизнесмену и депутату Константину Струкову. Таким образом, удовлетворен иск Генпрокуратуры, которая требовала взыскать в пользу государства акции Струкова в ПАО "Южуралзолото группа компаний" (около 68%) и 100% ООО "Управляющая компания ЮГК".