На Урале суд взыскал 100 тысяч рублей с подростка-мигранта, избившего одноклассницу

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию с подростка-мигранта, избившего свою одноклассницу. Он должен заплатить девочке 100 тысяч рублей.

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Напомним, в ноябре прошлого года в Сети появилось видео, как 15-летний мигрант разбегается и ногой пинает в грудь девушку, стоящую у подоконника. Несмотря на это, подростка не отстранили от занятий – вместо этого директор запретила детям снимать видео на телефоны в стенах школы, пригрозив постановкой на учет. В дальнейшем парня все же отчислили из школы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что в тот день во время перемены подросток с силой нанес не менее двух ударов кулаком в область головы своей одноклассницы, не менее четырех ударов кулаками и один удар ногой в область туловища девочки. После чего, разбежавшись, подпрыгнул и ударил ее в область тела и левой руки. Своими действиями юноша причинил однокласснице острую физическую боль и тупую травму груди с повреждением хрящевой части ребер справа и слева.

По итогам проверки прокуратура подала иск о взыскании компенсации. Суд взыскал с подростка и его законных представителей компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей в пользу пострадавшей девочки.

Ранее уголовное дело в отношении данного подростка было направлено на рассмотрение в Нижнесергинский районный суд.