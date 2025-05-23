Минпромторг утвердит список разрешенных в такси автомобилей

Минпромторг России должен будет утвердить перечень моделей машин, которые попадут под требования нового закона о локализации такси.

Список будет открытым: в него смогут попадать новые модели или – при сокращении уровня локализации – будут отзываться уже внесенные.

Сам закон о локализации не содержит перечня, но определяет требования к машинам: локализация в 51% или 3200 баллов (баллы начисляются за локализацию сборки и производства комплектующих).

Закон получил одобрение парламента и сейчас передан на подпись к президенту. Он вступит в силу в 2026 году (в нескольких регионах – с отсрочкой).

При рассмотрении закона в Госдуме председатель транспортного комитета палаты Евгений Москвичев сообщил, что под требования документа сейчас попадает "21 вид автомобилей", очевидно, подразумевая 21 модель.

Журналисты из РБК подсчитывали, что к локализованным на 51% и выше машинам относятся сейчас четыре модели LADA (Granta, Vesta, Iskra, Aura), "Москвич-3" и "Москвич-6", XCITE X-Cross 7 и X-Cross 8, электромобили Evolute i-PRO и i-JOY.

Напомним, закон требует у тех, кто будет регистрироваться в реестре таксистов после 1 января 2026 года ездить только на локализованных машинах. У тех, кто уже зарегистрирован и ездит на нелокализованном автомобиле, разрешение отзывать не будут, пока транспортное средство соответствует требованиям ТО.