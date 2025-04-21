В Югру отправлен последний блок пролётного строения второго моста через Обь

Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев сообщил об отправке в округ завершающих блоков главной балки пролётного строения второго моста через Обь.

"С производственной базы АО "Мостострой-11" отправлены два завершающих блока главной балки пролётного строения моста", - написал на своей странице "ВКонтакте" Ислаев.

Объект возьмет на себя основную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров: Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск, которые входят в состав транспортных коридоров Арктика – Азия и Северный широтный коридор.